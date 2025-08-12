Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 08:40

Август, подкинь перцу: простая зола поможет плодам зреть до морозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы перцы успели созреть и продолжали плодоносить до первых заморозков, в августе их стоит подкормить. Именно в этот период растения особенно нуждаются в питательных веществах, стимулирующих рост и ускоряющих налив плодов.

Одним из самых доступных и проверенных средств считается древесная зола. Она дешевле новомодных удобрений, а польза проверена поколениями огородников.

Что понадобится

  • древесная зола — по 2 ст. л.и на куст;
  • торф для мульчирования (слой 2–3 см);
  • вода для полива (не ледяная).

Как приготовить и внести удобрение

  1. Если зола не в порошке, измельчите её — так питательные вещества быстрее проникнут к корням.
  2. Равномерно рассыпьте по 2 ст. ложки под каждый куст.
  3. Замульчируйте почву торфом слоем 2–3 см — это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температуры.
  4. Обильно полейте тёплой водой, чтобы зола проникла в грунт.

Через 5–7 дней подкормку можно повторить — это закрепит результат и продлит плодоношение до холодов.

Важно вносить золу не позднее середины августа, чтобы растения успели усвоить питательные вещества. Тогда перцы будут радовать вас свежими, сочными и ароматными плодами вплоть до первых морозов.

Ранее сообщалось, что аспаркам может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

перцы
сады
огороды
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США дали одно обещание к визиту Путина на Аляску
Профессор рассказала, остались ли еще на Аляске русские церкви
Российский рынок акций залихорадило перед встречей Трампа и Путина
Жители российского региона почувствовали дрожь земли
Раскрыта порочная практика командования ВСУ в Сумской области
ПВО «распотрошила» четыре украинских БПЛА над двумя регионами
Раскрыты подробности трагической смерти писателя Чижова
На Крымском мосту образовалась крупная утренняя пробка
Захарова обвинила Запад в переписывании истории
«Буквально разгромил»: во Франции восхитились реакцией США на Зеленского
Володин вновь поднял вопрос отмены домашнего задания для школьников
Огурцы хрустят уже через день: маринуем в литровой банке очень быстро
Депутат Колесник пригрозил ударами по столицам НАТО за атаку на Калининград
Раскрыта сумма ущерба от хищений экс-президента АФК «Система»
Одна европейская страна отказалась поддержать решение ЕС по Украине
Аэропорт Оренбурга ограничил работу ради безопасности полетов
В Пентагоне высказались об уступках при урегулировании на Украине
В МВД перечислили десять маркеров обмана при онлайн-покупках
Стало известно, когда и где исполнители теракта в «Крокусе» получили оружие
В России могут запретить очень популярную детскую игрушку с «монобровью»
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.