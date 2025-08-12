Август, подкинь перцу: простая зола поможет плодам зреть до морозов

Чтобы перцы успели созреть и продолжали плодоносить до первых заморозков, в августе их стоит подкормить. Именно в этот период растения особенно нуждаются в питательных веществах, стимулирующих рост и ускоряющих налив плодов.
Одним из самых доступных и проверенных средств считается древесная зола. Она дешевле новомодных удобрений, а польза проверена поколениями огородников.
Что понадобится
- древесная зола — по 2 ст. л.и на куст;
- торф для мульчирования (слой 2–3 см);
- вода для полива (не ледяная).
Как приготовить и внести удобрение
- Если зола не в порошке, измельчите её — так питательные вещества быстрее проникнут к корням.
- Равномерно рассыпьте по 2 ст. ложки под каждый куст.
- Замульчируйте почву торфом слоем 2–3 см — это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температуры.
- Обильно полейте тёплой водой, чтобы зола проникла в грунт.
Через 5–7 дней подкормку можно повторить — это закрепит результат и продлит плодоношение до холодов.
Важно вносить золу не позднее середины августа, чтобы растения успели усвоить питательные вещества. Тогда перцы будут радовать вас свежими, сочными и ароматными плодами вплоть до первых морозов.
