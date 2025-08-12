Август, подкинь перцу: простая зола поможет плодам зреть до морозов

Чтобы перцы успели созреть и продолжали плодоносить до первых заморозков, в августе их стоит подкормить. Именно в этот период растения особенно нуждаются в питательных веществах, стимулирующих рост и ускоряющих налив плодов.

Одним из самых доступных и проверенных средств считается древесная зола. Она дешевле новомодных удобрений, а польза проверена поколениями огородников.

Что понадобится

древесная зола — по 2 ст. л.и на куст;

торф для мульчирования (слой 2–3 см);

вода для полива (не ледяная).

Как приготовить и внести удобрение

Если зола не в порошке, измельчите её — так питательные вещества быстрее проникнут к корням. Равномерно рассыпьте по 2 ст. ложки под каждый куст. Замульчируйте почву торфом слоем 2–3 см — это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температуры. Обильно полейте тёплой водой, чтобы зола проникла в грунт.

Через 5–7 дней подкормку можно повторить — это закрепит результат и продлит плодоношение до холодов.

Важно вносить золу не позднее середины августа, чтобы растения успели усвоить питательные вещества. Тогда перцы будут радовать вас свежими, сочными и ароматными плодами вплоть до первых морозов.

Ранее сообщалось, что аспаркам может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.