07 августа 2025 в 13:01

«Анкл Бенс» по-домашнему: ароматный салат с помидорами, перцем и морковью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Анкл Бенс» по-домашнему — это яркая овощная закуска с насыщенным вкусом, где сладость моркови гармонирует с кислинкой томатов и пикантностью перца.

Рецепт: нарежьте 1 кг помидоров дольками, 500 г моркови и 500 г болгарского перца соломкой. Обжарьте овощи на растительном масле 15 минут, затем добавьте 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%, 3 измельченных зубчика чеснока и пучок рубленой зелени. Тушите под крышкой 40 минут на медленном огне. Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Вкус поражает балансом: томаты дают бархатистую основу, морковь — приятную сладость, а перец — легкую остроту. Этот ароматный салат идеален с мясом, картошкой или как самостоятельная закуска — он сохраняет летние ароматы даже в холода.

Ранее стало известно, как приготовить аджику из кабачков «Нежная»: ароматная закуска с легкой остринкой.

рецепты
соленья
домашние заготовки
перцы
Дарья Иванова
Д. Иванова
