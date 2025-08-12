Раскрыт секрет пышных клумб: цветок для тех, кто любит красоту без хлопот

Раскрыт секрет пышных клумб: цветок для тех, кто любит красоту без хлопот

Этот цветок, хоть и малоизвестен, способен преобразить любую клумбу. Маргаритковая хризантема — это эффектное многолетнее растение с обилием нежных, словно маргаритки, цветков, которые украшают сад с ранней весны до поздней осени. Благодаря своей выносливости и неприхотливости она прекрасно приживается даже на бедных почвах и радует глаз долгое время.

Маргаритковая хризантема хорошо переносит жару и засуху, не боится легких заморозков и не требует частого полива или подкормок. Ее можно использовать для создания ярких бордюров, миксбордеров или сажать в контейнеры на балконах и террасах. Цветы привлекают пчел и бабочек, делая ваш сад живым и уютным.

Для посадки выберите солнечное или слегка притененное место с дренированной почвой. Регулярно удаляйте отцветшие соцветия — это стимулирует повторное цветение.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.