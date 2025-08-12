Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025

Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа

МИД КНР заявил о поддержке российско-американских переговоров по Украине

Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Китай выразил поддержку предстоящим переговорам президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь. Он выразил уверенность, что диалог между Москвой и Вашингтоном будет способствовать поиску политического решения конфликта, передает пресс-служба ведомства.

Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует взаимодействие России и США, улучшение отношений между сторонами и продвижение политического урегулирования украинского кризиса, — сказал Цзянь.

Представитель МИД КНР подчеркнул важность скорейшего достижения всеобъемлющего мирного соглашения. По его словам, Пекин надеется, что все заинтересованные стороны проявят готовность к конструктивным переговорам.

Встреча президентов России и США запланирована на 15 августа в штате Аляска. Точное место проведения переговоров пока не раскрывается ни российской, ни американской стороной.

Ранее The Alaska Landmine сообщало, что спецслужбы проверяют брони жилья в Анкоридже в день переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Внимание уделяется предложениям по аренде жилья в сервисах Airbnb и VRBO.

