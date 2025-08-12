Юрист ответил, какой штраф грозит за хранение мусора на даче Юрист Салкин: за складирование мусора на даче грозит штраф до двух тысяч рублей

За складирование бытовых отходов, строительного мусора или других загрязняющих веществ на дачном участке можно получить штраф до двух тысяч рублей, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, это расценивается как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации земельных участков.

Если на территории дачного участка складируются бытовые отходы, строительный мусор или иные загрязняющие вещества, это может рассматриваться как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации земельных участков. В зависимости от ситуации ответственность возможна по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Граждане могут получить штраф от одной до двух тысяч рублей либо предупреждение, — объяснил Салкин.

