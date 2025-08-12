Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 04:30

Юрист ответил, какой штраф грозит за хранение мусора на даче

Юрист Салкин: за складирование мусора на даче грозит штраф до двух тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За складирование бытовых отходов, строительного мусора или других загрязняющих веществ на дачном участке можно получить штраф до двух тысяч рублей, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, это расценивается как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации земельных участков.

Если на территории дачного участка складируются бытовые отходы, строительный мусор или иные загрязняющие вещества, это может рассматриваться как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации земельных участков. В зависимости от ситуации ответственность возможна по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». Граждане могут получить штраф от одной до двух тысяч рублей либо предупреждение, — объяснил Салкин.

Ранее юрист Никита Кулачкин предупредил, что в России с 1 сентября полностью запретят предпринимательскую деятельность в СНТ. По его словам новые правила не разрешают открывать на участках хостелы, склады, мастерские и автосервисы.

штрафы
юристы
дачи
мусор
Софья Якимова
С. Якимова
