Цветущий ковер для ленивых: вот самый выносливый многолетник

Мечтаете о ярком цветнике без хлопот? Флокс шиловидный — идеальное решение! Этот живучий многолетник сам справляется с жарой, засухой и бедной почвой, превращая любой уголок сада в сплошную подушку из цветущих звездочек. Не требует полива, удобрений и постоянного ухода — просто посадите и наслаждайтесь!

Флокс формирует плотный ковер, полностью скрывающий землю. Особенно красиво смотрится в рокариях, на склонах и стенках — побеги свешиваются вниз, создавая эффектный каскад. Уход сводится к обрезке после цветения. Но есть нюанс: флокс очень быстро разрастается, поэтому лучше сразу ограничить его бордюром. За пару лет он способен оккупировать всё вокруг! Идеален для занятых или начинающих садоводов, мечтающих о пышном цветении без лишней суеты.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.