Август, не желти мне листья: как спасти огурцы без капли химии

В августе многие огородники замечают, что листья огурцов начинают желтеть. Это не просто изменение цвета — урожай падает, хотя сезон ещё в разгаре. Чтобы продолжать собирать свежие огурчики к столу и на заготовки, растениям нужно помочь.

Лучше всего сработает профилактика, поэтому при посадке важно соблюдать несколько правил:

Выбор места

Не сажайте огурцы на грядках, где в прошлом сезоне росли тыквы или кабачки — эти культуры имеют общие болезни, а значит, риск заражения возрастает.

Правильный полив

Огурцы любят влагу, поэтому поливайте их регулярно и обильно, используя только отстоянную воду.

Защита от вредителей

Обрабатывайте растения профилактически, чтобы не тратить силы на борьбу с насекомыми уже после появления проблемы.

Что делать, если листья уже пожелтели

Исправить ситуацию можно без химии — поможет молочная сыворотка с сахаром.

Вам понадобится:

молочная сыворотка — 2 л;

вода — 10 л;

сахар — 200 г.

Смешайте ингредиенты, хорошо размешайте и полейте огурцы этим раствором, заменив им обычный полив. Уже через несколько дней растения окрепнут, а листья перестанут терять цвет.

