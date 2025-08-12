Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:42

Август, не желти мне листья: как спасти огурцы без капли химии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В августе многие огородники замечают, что листья огурцов начинают желтеть. Это не просто изменение цвета — урожай падает, хотя сезон ещё в разгаре. Чтобы продолжать собирать свежие огурчики к столу и на заготовки, растениям нужно помочь.

Лучше всего сработает профилактика, поэтому при посадке важно соблюдать несколько правил:

Выбор места
Не сажайте огурцы на грядках, где в прошлом сезоне росли тыквы или кабачки — эти культуры имеют общие болезни, а значит, риск заражения возрастает.

Правильный полив
Огурцы любят влагу, поэтому поливайте их регулярно и обильно, используя только отстоянную воду.

Защита от вредителей
Обрабатывайте растения профилактически, чтобы не тратить силы на борьбу с насекомыми уже после появления проблемы.

Что делать, если листья уже пожелтели
Исправить ситуацию можно без химии — поможет молочная сыворотка с сахаром.

Вам понадобится:

  • молочная сыворотка — 2 л;
  • вода — 10 л;
  • сахар — 200 г.

Смешайте ингредиенты, хорошо размешайте и полейте огурцы этим раствором, заменив им обычный полив. Уже через несколько дней растения окрепнут, а листья перестанут терять цвет.

Огородники замечают, что после лука и чеснока почва выглядит истощённой и нуждается в помощи. Всего один час правильного посева сидератов способен быстро вернуть грядкам здоровье и плодородие.

огороды
советы
урожай
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бузова рассказала, по какому завету живет
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В России оценили ситуацию с менингококком
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.