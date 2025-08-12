Россиянам рассказали, как проходит менингококк у взрослых Инфекционист Малышев: взрослые люди могут покрыться язвами от менингококка

Взрослые пациенты, заболевшие менингококком, могут покрыться язвами, поделился в беседе с NEWS.ru инфекционист Николай Малышев. По его словам, у некоторых людей заболевание проходит очень тяжело. Он отметил, что после появления первых симптомов многие не спешат обращаться к врачу.

Помню мужчину сорока с лишним лет, который полностью был покрыт язвами. Самое интересное, что он с этим ходил дней десять, прежде чем попал к врачам. Хорошо, что выжил. Среди взрослых тоже могут быть тяжелые случаи заболевания, — вспомнил врач.

По его словам, одна группа риска — это асоциальные люди, которые не соблюдают эпидемиологических мер безопасности. Заболевание распространяется воздушно-капельным путем, напомнил врач. При этом у некоторых инфекция протекает бессимптомно — люди носят в себе вирус и могут заражать других.

В окружении больных с выраженной клинической картиной обязательно найдутся носители. Поэтому эпидемиологи всегда исследуют окружение заболевших, — сказал Малышев.

Ранее стало известно, что развитию заболевания наиболее подвержены пожилые люди и дети. Часто менингококк протекает как острая респираторная инфекция, поражая носоглотку, вызывая кашель и насморк.