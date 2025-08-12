Эффектнее петунии и не боится ливней: этот цветок — мастхэв для сада

Фриллитуния — это настоящий клад для тех, кто хочет яркий и пышный цветник без лишних забот. В отличие от привычных петуний, фриллитуния радует крупными махровыми цветами с волнистыми лепестками, которые выглядят очень нарядно и эффектно. Ее цветы сохраняют форму и красоту даже после проливных дождей — лепестки быстро восстанавливаются, не теряя яркости.

Это растение отлично растёт на солнце и требует минимального ухода: достаточно поливать под корень в жару и периодически удалять увядшие цветы. Подкормки жидкими удобрениями раз в две недели помогут поддержать обильное цветение. Фриллитуния прекрасно смотрится как на балконах, так и в клумбах, создавая впечатление настоящего цветочного фейерверка с июня и до заморозков.

Если хотите эффектное украшение для сада или балкона, которое не будет капризничать, фриллитуния — ваш выбор!

