Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:12

Эффектнее петунии и не боится ливней: этот цветок — мастхэв для сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фриллитуния — это настоящий клад для тех, кто хочет яркий и пышный цветник без лишних забот. В отличие от привычных петуний, фриллитуния радует крупными махровыми цветами с волнистыми лепестками, которые выглядят очень нарядно и эффектно. Ее цветы сохраняют форму и красоту даже после проливных дождей — лепестки быстро восстанавливаются, не теряя яркости.

Это растение отлично растёт на солнце и требует минимального ухода: достаточно поливать под корень в жару и периодически удалять увядшие цветы. Подкормки жидкими удобрениями раз в две недели помогут поддержать обильное цветение. Фриллитуния прекрасно смотрится как на балконах, так и в клумбах, создавая впечатление настоящего цветочного фейерверка с июня и до заморозков.

Если хотите эффектное украшение для сада или балкона, которое не будет капризничать, фриллитуния — ваш выбор!

Ранее сообщалось о самых неприхотливых комнатных растениях. Они отлично подойдут даже новичкам и тем, кто не хочет уделять цветам много времени.

сады
дачи
цветы
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, кому опасно ходить на хоррор-квесты
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.