Маринованные помидоры с луком! Улетная закуска за 12 часов! Это яркий хит лета! Сочные помидоры, пикантный лук и душистый чеснок в медово-лимонной заливке – идеальная пара к мясу, картошке или просто к свежему хлебу!

Ингредиенты

Помидоры — 1 кг

Лук репчатый — 4 шт

Чеснок — 5 зубчиков

Растительное масло — 7 ст.л.

Лимонный сок — 4 ст.л.

Мёд — 3 ст.л.

Сушёный базилик — 1 ч.л.

Острая паприка — 1 ч.л.

Соль — 1 ч.л.

Приготовление

Помидоры нарежьте кружочками средней толщины. Лук очистите и нашинкуйте тонкими кольцами. Чеснок нарежьте пластинами. В стерильную банку укладывайте слоями: сначала помидоры, затем лук и чеснок. Повторяйте слои, пока банка не заполнится, завершая слоем лука. В отдельной миске смешайте растительное масло, лимонный сок, мёд, соль, базилик и паприку до однородности. Полученным маринадом залейте овощи в банке, слегка встряхните, чтобы распределить жидкость. Закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов – лучше на сутки.

