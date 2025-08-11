Маринованные помидоры с луком! Улетная закуска за 12 часов! Это яркий хит лета! Сочные помидоры, пикантный лук и душистый чеснок в медово-лимонной заливке – идеальная пара к мясу, картошке или просто к свежему хлебу!
Ингредиенты
- Помидоры — 1 кг
- Лук репчатый — 4 шт
- Чеснок — 5 зубчиков
- Растительное масло — 7 ст.л.
- Лимонный сок — 4 ст.л.
- Мёд — 3 ст.л.
- Сушёный базилик — 1 ч.л.
- Острая паприка — 1 ч.л.
- Соль — 1 ч.л.
Приготовление
- Помидоры нарежьте кружочками средней толщины. Лук очистите и нашинкуйте тонкими кольцами. Чеснок нарежьте пластинами. В стерильную банку укладывайте слоями: сначала помидоры, затем лук и чеснок. Повторяйте слои, пока банка не заполнится, завершая слоем лука.
- В отдельной миске смешайте растительное масло, лимонный сок, мёд, соль, базилик и паприку до однородности. Полученным маринадом залейте овощи в банке, слегка встряхните, чтобы распределить жидкость. Закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 12 часов – лучше на сутки.
Ранее мы готовили капустный салат в горячем маринаде! Суперская закуска — остынет и готово.