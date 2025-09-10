Рулеты из лаваша с крабовыми палочками, яйцами и рыбой: вкуснейшая закуска на скорую руку

Рулеты из лаваша с крабовыми палочками, яйцами и рыбой: вкуснейшая закуска на скорую руку! Эти нежные рулеты из лаваша станут настоящей звездой любого праздничного стола. Их удивительно мягкая текстура и насыщенный вкус с яркими нотками красной рыбы и икры никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты

Лаваш армянский — 4 шт

Яйца куриные — 6 шт

Рыба красная слабосоленая — 200 г

Палочки крабовые — 1 уп.

Паста икорная — 1 банка

Сыр плавленый — 300 г

Приготовление

Яйца необходимо отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть на крупной терке, после чего смешать их с плавленым сыром до получения однородной и пластичной массы. Красную рыбу и крабовые палочки следует нарезать очень мелким кубиком или разобрать на волокна, а затем подготовить лаваш, разложив его на рабочей поверхности. На каждый лист лаваша равномерно распределите слой яичной начинки с сыром, затем посыпьте рыбой и крабовыми палочками, а после аккуратно смажьте поверхность икорной пастой для сочности и пикантного вкуса. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, избегая пустот, затем заверните каждый рулет в пищевую пленку и уберите в холодильник для пропитки минимум на два часа, а лучше на всю ночь. Перед подачей достаньте рулеты из холодильника, освободите от пленки и нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 сантиметра.

