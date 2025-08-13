Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Средства ПВО отразили атаку на три района Ростовской области

Губернатор Слюсарь: ПВО сбили беспилотники в трех районах Ростовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты в трех районах Ростовской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, инцидент произошел в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Наши силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах, — написал Слюсарь.

По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. Ситуация в регионе остается под контролем, власти оперативно информируют население о возможных угрозах.

Ранее сообщалось, что в Славянске-на-Кубани обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию нефтеперерабатывающего завода. В результате было зафиксировано возгорание автомобиля «газель». Огонь был оперативно ликвидирован. Никто в результате происшествия не пострадал.

До этого дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 26 БПЛА Вооруженных сил Украины. Все они были самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

