Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 07:09

«Может изменить расклад сил»: в КНР высоко оценили ракету «Буревестник»

Global Times: «Буревестник» может изменить расклад сил в ядерном потенциале мира

Российская крылатая ракета «Буревестник» может изменить расклад сил в мировом ядерном потенциале, заявил газете Global Times военный эксперт Сун Чжунпин. По его словам, РФ стала первой страной, которая разрабатывает ядерное оружие, приводимое в движение ядерной энергией. В связи с этим Сун Чжунпин назвал «Буревестник» уникальной ракетой.

Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, — сказал эксперт.

Ранее издание The Barents Observer сообщило, что Россия испытает межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» в ближайшие дни. Обозреватель Томас Нильсен обратил внимание, что в России обновили указания (NOTAM) для авиакомпаний, где сообщается о закрытии воздушного пространства в районе Новой Земли. Там находится космодром Паньково — его используют для испытаний ядерного оружия с конца 1950-х годов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже произведен. По его словам, ракета поступила в войска. Глава государства добавил, что вопрос о поставках комплекса в Белоруссию будет окончательно решен в ближайшие месяцы.

Китай
Россия
Буревестник
ракеты
боеголовки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ выбили ВСУ и заняли стратегические высоты на одном из направлений СВО
Более 45 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы
«Может изменить расклад сил»: в КНР высоко оценили ракету «Буревестник»
Нефролог раскрыла, может ли черный чай погубить почки
Школьники могут остаться без домашних заданий по предложению Госдумы
Прополка, полив, удобрения: как cобрать два урожая с грядки в августе
Ливневый апокалипсис в Приморье вызовет сильный шторм
Названы пять опасных болезней, о которых говорит появление пигментных пятен
Средства ПВО отразили атаку на три района Ростовской области
РСЗО «Ураган» смела командный пункт ВСУ в ДНР
Юрист ответил, можно ли не оплачивать счет в кафе за сбежавшего со свидания
Известного российского рэпера обязали выплатить долг за «коммуналку»
Психолог развеяла один из главных мифов о сексе
Стало известно, как оружие из России повлияло на конфликт Индии и Пакистана
Творожная запеканка на завтрак: мягкая, нежная и очень простая
Жителей Камчатки предупредили о пеплопаде
Россиянам дали советы, как не потерять деньги из-за самозапрета на кредиты
«Все покупали за свой счет»: пленный раскрыл правду о порядках в ВСУ
Названы пагубные последствия хронического стресса для сердца
Спецслужбы Украины активизировались на двух направления
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.