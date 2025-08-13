«Может изменить расклад сил»: в КНР высоко оценили ракету «Буревестник» Global Times: «Буревестник» может изменить расклад сил в ядерном потенциале мира

Российская крылатая ракета «Буревестник» может изменить расклад сил в мировом ядерном потенциале, заявил газете Global Times военный эксперт Сун Чжунпин. По его словам, РФ стала первой страной, которая разрабатывает ядерное оружие, приводимое в движение ядерной энергией. В связи с этим Сун Чжунпин назвал «Буревестник» уникальной ракетой.

Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале, — сказал эксперт.

Ранее издание The Barents Observer сообщило, что Россия испытает межконтинентальную крылатую ракету «Буревестник» в ближайшие дни. Обозреватель Томас Нильсен обратил внимание, что в России обновили указания (NOTAM) для авиакомпаний, где сообщается о закрытии воздушного пространства в районе Новой Земли. Там находится космодром Паньково — его используют для испытаний ядерного оружия с конца 1950-х годов.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже произведен. По его словам, ракета поступила в войска. Глава государства добавил, что вопрос о поставках комплекса в Белоруссию будет окончательно решен в ближайшие месяцы.