Этот цветок может испортить участок: 90% садоводов жалеют, что посадили его

Этот цветок может испортить участок: 90% садоводов жалеют, что посадили его

Будьте осторожны с этим цветком — он превратит ваш участок в поле боя! 90% садоводов жалеют, что посадили это растение.

Речь о люпине — ярком, но коварном многолетнике, который способен за пару сезонов заполонить весь сад. Его мощная корневая система и обильный самосев делают его агрессивным захватчиком, вытесняющим другие растения. Даже если вы регулярно удаляете отцветшие соцветия, семена все равно разлетаются на метры вокруг, а корни дают новые побеги в самых неожиданных местах.

Кроме того, люпин быстро истощает почву, забирая из нее питательные вещества, и со временем его стебли становятся жесткими и некрасивыми, требуя постоянного обновления. Помните, этот цветок может испортить участок! Лучше любоваться люпинами в дикой природе или у соседей.

Ранее был назван многолетник, который живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени.