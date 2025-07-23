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23 июля 2025 в 06:01

Этот цветок может испортить участок: 90% садоводов жалеют, что посадили его

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Будьте осторожны с этим цветком — он превратит ваш участок в поле боя! 90% садоводов жалеют, что посадили это растение.

Речь о люпине — ярком, но коварном многолетнике, который способен за пару сезонов заполонить весь сад. Его мощная корневая система и обильный самосев делают его агрессивным захватчиком, вытесняющим другие растения. Даже если вы регулярно удаляете отцветшие соцветия, семена все равно разлетаются на метры вокруг, а корни дают новые побеги в самых неожиданных местах.

Кроме того, люпин быстро истощает почву, забирая из нее питательные вещества, и со временем его стебли становятся жесткими и некрасивыми, требуя постоянного обновления. Помните, этот цветок может испортить участок! Лучше любоваться люпинами в дикой природе или у соседей.

Ранее был назван многолетник, который живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени.

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