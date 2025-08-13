Расчет российской РСЗО «Ураган» нанес высокоточный удар по укрепленному командному пункту украинских беспилотников в ДНР, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Цель у села Камышеваха была полностью уничтожена вместе с оборудованием.

На Южно-Донецком направлении, в районе населенного пункта Камышеваха Донецкой Народной Республики, расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» из состава 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» выполнил прицельное поражение вражеского объекта. Целью стал укрепленный пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины, который украинские формирования разместили в лесополосе для скрытности.

Результатом точного огневого поражения стало полное уничтожение данного пункта управления. Ликвидированы не только сам объект, но и все специализированное оборудование и средства связи, которые ВСУ использовали для координации действий своих беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что четверо детей пострадали в Донецкой Народной Республике при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, инцидент произошел в жилом массиве «Строитель», расположенном в Никитовском районе города.







