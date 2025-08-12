В Забайкалье на глазах у детей жестоко убили собаку Жителя Маргуцека в Забайкалье будут судить за убийство собаки на глазах у детей

В Краснокаменский городской суд поступило уголовное дело в отношении жителя села Маргуцек, говорится в сообщении на сайте инстанции. Его обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, в присутствии малолетнего.

Инцидент произошел в мае 2025 года. Подсудимый гаечным ключом нанес собаке удары по голове в присутствии несовершеннолетних детей. О результатах рассмотрения дела будет сообщено позже.

От причиненных телесных повреждений произошла гибель собаки. Поводом для нанесения ударов послужило то, что собака ранее задавила его кур, — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что в Татарстане жестоко расправились с собакой. Животное задушили и выбросили на помойку. Инцидент произошел в селе Поповка Бавлинского района. Собака была любимицей жителей и их детей, они подкармливали ее.

До этого к 7,5 года колонии строгого режима приговорили жителя Дзержинска, который убил ножом чужого питомца и его хозяина. Причиной стало то, что собака погибшего напала на его питомца. Собака породы кане-корсо набросилась на дворняжку, которую выгуливал 67-летний мужчина. Он достал нож и сначала убил собаку, а затем и ее хозяина.