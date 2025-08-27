Это не просто пирог! Готовим шедевр французской кухни к ужину

Лоранский пирог с курицей — изысканное блюдо французской кухни, которое сочетает нежное тесто и сочную начинку под сливочной заливкой. В отличие от обычных пирогов, здесь идеально сбалансированы хрустящая основа, ароматная курино-грибная начинка и воздушный сырный крем. Это блюдо выглядит как ресторанное, но готовится из доступных ингредиентов.

Для теста смешивают 50 г холодного сливочного масла, 200 г муки, 2 яйца и 3 ст. л. воды, выдерживают в холодильнике 30 минут. Начинку готовят из обжаренных с луком шампиньонов (400 г), отварного куриного филе (300 г) и брокколи (200 г). Заливку делают из 200 мл сливок, 1 яйца, 120 г тертого сыра и мускатного ореха. Тесто раскатывают, выкладывают в форму с бортиками, наполняют начинкой, заливают сливочной смесью и выпекают 40 минут при 180°C.

