27 августа 2025 в 06:20

Кондитер рассказал, как правильно выбрать шоколад для растапливания

Кондитер Хачинян: молочный шоколад лучше подходит для растапливания, чем горький

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для растапливания следует выбирать молочный, а не горький шоколад, заявил NEWS.ru основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян. Он объяснил, что в молочном шоколаде содержится больше молока и сахара, которые позволяют продукту быстрее плавиться при более низкой температуре.

Молочный шоколад содержит больше сахара и молока, чем горький, поэтому он плавится быстрее и при более низкой температуре. Важно следить за процессом, чтобы не перегреть шоколад, иначе он может свернуться и стать зернистым. Для растапливания лучше всего использовать водяную баню или микроволновую печь, устанавливая короткие интервалы и тщательно перемешивая шоколад между ними, — сказал Хачинян.

По его словам, специальный шоколад для растапливания, как правило, содержит больше какао-масла, что делает его текучим и глянцевым после застывания. Горький шоколад, отметил кондитер, также подходит для растапливания, если необходимо получить более насыщенный и менее сладкий вкус.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что натуральный шоколад содержит магний и цинк. Кроме того, по его словам, при покупке этого лакомства важно обращать внимание на процент кофеина в составе.

еда
советы
кондитеры
сладкое
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
