27 августа 2025 в 12:30

Весь урожай в 1 банке! Невероятная закатка «Ассорти» на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Весь урожай в 1 банке! Невероятная закатка «Ассорти» на зиму! Это красочное ассорти из сезонных овощей станет украшением любого праздничного стола и вкусным напоминанием о лете зимой. Ароматные специи, пикантный маринад и хрустящая текстура овощей создают идеальную гармонию вкусов. Отличная закуска, которая исчезает с тарелок в мгновение ока!

Ингредиенты (на 3 литровые банки)

  • Огурцы — 600 г
  • Помидоры — 600 г
  • Перец болгарский — 300 г
  • Лук репчатый — 300 г
  • Цветная капуста — 300 г
  • Морковь — 200 г
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Лавровый лист — 6 шт.
  • Перец горошек — 1 ст. л.
  • Зелень свежая (укроп, петрушка) — 3 пучка
  • Уксус 9% — 9 ст. л. (по 3 ст. л. на банку)
  • Сахар — 9 ст. л. (по 3 ст. л. на банку)
  • Масло подсолнечное — 6 ст. л. (по 2 ст. л. на банку)
  • Соль — 1 ст. л. (по 1 ч. л. на банку)

Приготовление

  1. На дно стерилизованных литровых банок уложите лавровый лист,перец горошек, пластинки чеснока и свежую зелень. Овощи нарежьте крупными дольками: лук и перец кольцами, помидоры и огурцы четвертинками, цветную капусту разберите на соцветия, морковь натрите на крупной терке. Плотно уложите овощи в банки слоями. В каждую банку добавьте уксус, сахар, подсолнечное масло и соль.
  2. Аккуратно залейте содержимое банок крутым кипятком до самого верха. Накройте банки стерилизованными крышками и простерилизуйте в кипящей воде 20 минут. Герметично закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте одеялом до полного остывания на 8-10 часов. Храните в прохладном темном месте.

