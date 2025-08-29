Помидоры по-фински на зиму! Маринуем в литровой банке без хлопот!

Эти помидоры — настоящая сенсация домашних заготовок! Их уникальный вкус с нотками сладости, пряностей и легкой остроты никого не оставляет равнодушным. Идеальная закуска к мясу, картофелю или просто с черным хлебом. Рецепт поражает простотой, а результат восхищает даже гурманов.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг плотных помидоров (сливовидных или черри), 2 крупные луковицы, 2 зубчика чеснок, 1 сладкий перец, пучок укропа. Для маринада: 100 мл растительного масла, 50 мл 9% уксуса, 100 г сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца горошком, 5–7 гвоздик, 2 лавровых листа.

Помидоры промойте и проткните зубочисткой у плодоножки. Лук нарежьте кольцами, перец соломкой, чеснок пластинами. На дно стерильных банок уложите специи и зелень. Плотно заполните банки помидорами, переслаивая их луком и перцем. Для маринада смешайте все ингредиенты, доведите до кипения и варите 2–3 минуты. Залейте кипящим маринадом помидоры, прикройте крышками и стерилизуйте: 0,5 л — 15 минут, 1 л — 20 минут. Герметично укупорьте, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте. Эти помидоры полностью раскрывают свой вкус через 2–3 недели, когда все ароматы идеально сочетаются.

