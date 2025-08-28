День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:41

Помидоры дольками с луком на зиму: самый легкий рецепт простой заготовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта заготовка — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит вкус лета в любое время года. Ароматные томатные дольки с пикантным луком и чесноком станут идеальной основой для супов, соусов или самостоятельной яркой закуской. Рецепт настолько прост, что с ним справятся даже новички в кулинарном деле.

Для приготовления вам понадобятся: 500 граммов плотных помидоров, одна крупная луковица, два зубчика чеснока, восемь горошин душистого перца, два лавровых листа, несколько веточек свежего базилика, чайная ложка соли, две чайные ложки сахара, столовая ложка растительного масла, столовая ложка 9-процентного уксуса и 400–450 миллилитров воды.

Помидоры нарежьте дольками, лук — полукольцами, чеснок — пластинками. На дно чистой литровой банки уложите специи: перец, лавровый лист и базилик. Плотно заполните банку слоями помидоров и лука. В кастрюле вскипятите воду с солью и сахаром, добавьте растительное масло. Залейте кипящим рассолом помидоры, оставив до края банки около сантиметра. Добавьте уксус, аккуратно приподнимая банку, чтобы он равномерно распределился. Накройте банку прокипяченной крышкой и простерилизуйте в кипящей воде 10–15 минут. После этого герметично закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте, и зимой вы будете благодарить себя за эту вкусную подготовку!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

томаты
помидоры
рецепты
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.