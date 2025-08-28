Помидоры дольками с луком на зиму: самый легкий рецепт простой заготовки

Эта заготовка — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит вкус лета в любое время года. Ароматные томатные дольки с пикантным луком и чесноком станут идеальной основой для супов, соусов или самостоятельной яркой закуской. Рецепт настолько прост, что с ним справятся даже новички в кулинарном деле.

Для приготовления вам понадобятся: 500 граммов плотных помидоров, одна крупная луковица, два зубчика чеснока, восемь горошин душистого перца, два лавровых листа, несколько веточек свежего базилика, чайная ложка соли, две чайные ложки сахара, столовая ложка растительного масла, столовая ложка 9-процентного уксуса и 400–450 миллилитров воды.

Помидоры нарежьте дольками, лук — полукольцами, чеснок — пластинками. На дно чистой литровой банки уложите специи: перец, лавровый лист и базилик. Плотно заполните банку слоями помидоров и лука. В кастрюле вскипятите воду с солью и сахаром, добавьте растительное масло. Залейте кипящим рассолом помидоры, оставив до края банки около сантиметра. Добавьте уксус, аккуратно приподнимая банку, чтобы он равномерно распределился. Накройте банку прокипяченной крышкой и простерилизуйте в кипящей воде 10–15 минут. После этого герметично закатайте, переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте, и зимой вы будете благодарить себя за эту вкусную подготовку!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.