26 августа 2025 в 17:12

Маринованные помидоры «Сладкая гроздь» в суперзаливке! Маринуем в банке 1 л

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы ищете рецепт, который превратит обычные помидоры в изысканную закуску, этот маринад станет вашим секретным оружием! Сочетание сладости, пряной остроты и легкой кислинки создает неповторимый вкус, который украсит и праздничный стол, и будничный ужин. Эти помидоры получаются настолько нежными, что буквально тают во рту.

Для маринада в кастрюле смешайте 1 л воды, 100 г сахара, 50 г соли, 100 мл яблочного уксуса. Добавьте специи: 3 звездочки бадьяна, 1 ч. л. душистого перца горошком, 2 зубчика измельченного чеснока, небольшой пучок свежего базилика. Доведите до кипения, проварите 2–3 минуты и полностью остудите.

1 кг плотных помидоров (сливки или черри) промойте и наколите у плодоножки зубочисткой. Уложите в стерильные банки, переслаивая веточками укропа и кольцами репчатого лука. Залейте холодным маринадом, закройте капроновыми крышками и уберите в холодильник.

Через два-три дня помидоры готовы! Они прекрасно хранятся до месяца. Подавайте как самостоятельную закуску или с отварным картофелем — восторг гостей гарантирован! Этот рецепт стоит того, чтобы стать вашей фирменной заготовкой.

рецепты
томаты
маринады
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
