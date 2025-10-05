Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 11:30

Куриные крылышки на сковороде: необычайная вкуснятина с цитрусово-медовой глазурью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные крылышки на сковороде: необычайная вкуснятина с цитрусово-медовой глазурью. Ароматные, с золотистой корочкой и пикантной сладостью — эти крылышки станут хитом любого застолья. Идеальный баланс остроты, кислинки и пряных ноток в каждом кусочке!

Ингредиенты

  • Крылья куриные — 1 кг
  • Сок апельсиновый — 150 мл
  • Мёд жидкий — 2 ст. л.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Имбирь свежий — 2 см (или 1 ч. л. молотого)
  • Перец чили — 1/2 шт.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Кунжут и зелёный лук — для подачи

Приготовление

  1. Крылья промойте, обсушите, надрежьте по суставам. Обжарьте на хорошо разогретом масле до румяности со всех сторон (15-20 минут). Для соуса смешайте апельсиновый сок, мёд, соевый соус, измельчённые чеснок, имбирь и чили.
  2. Залейте крылья соусом, тушите под крышкой на медленном огне 10 минут. Увеличьте огонь и выпарите лишнюю жидкость до образования глянцевой глазури. Подавайте, посыпав кунжутом и зелёным луком.

Совет: для пикантности добавьте 1 ст.л. кунжутного масла в конце приготовления.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.

Читайте также
Как пожарить хрустящие крылья: простой рецепт с вкусным кляром
Общество
Как пожарить хрустящие крылья: простой рецепт с вкусным кляром
Закусочный торт из лаваша за 20 минут: обалденная начинка из копченой курицы и яиц
Общество
Закусочный торт из лаваша за 20 минут: обалденная начинка из копченой курицы и яиц
Домашние лепёшки на кефире: жарим на сухой сковороде и подаем со сливочным маслом
Общество
Домашние лепёшки на кефире: жарим на сухой сковороде и подаем со сливочным маслом
Свинина в соевом соусе с имбирем и медом: прекрасно дополнит рис или овощи
Общество
Свинина в соевом соусе с имбирем и медом: прекрасно дополнит рис или овощи
Жареные кабачки в соево-медовом маринаде: неповторимый вкус покоряет с первой пробы
Общество
Жареные кабачки в соево-медовом маринаде: неповторимый вкус покоряет с первой пробы
крылышки
курица
простой рецепт
соевый соус
мёд
маринады
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вероятно, что накрыто»: военэксперт об уничтоженных объектах ВСУ во Львове
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.