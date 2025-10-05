Куриные крылышки на сковороде: необычайная вкуснятина с цитрусово-медовой глазурью

Куриные крылышки на сковороде: необычайная вкуснятина с цитрусово-медовой глазурью

Куриные крылышки на сковороде: необычайная вкуснятина с цитрусово-медовой глазурью. Ароматные, с золотистой корочкой и пикантной сладостью — эти крылышки станут хитом любого застолья. Идеальный баланс остроты, кислинки и пряных ноток в каждом кусочке!

Ингредиенты

Крылья куриные — 1 кг

Сок апельсиновый — 150 мл

Мёд жидкий — 2 ст. л.

Чеснок — 4 зубчика

Имбирь свежий — 2 см (или 1 ч. л. молотого)

Перец чили — 1/2 шт.

Соевый соус — 2 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Кунжут и зелёный лук — для подачи

Приготовление

Крылья промойте, обсушите, надрежьте по суставам. Обжарьте на хорошо разогретом масле до румяности со всех сторон (15-20 минут). Для соуса смешайте апельсиновый сок, мёд, соевый соус, измельчённые чеснок, имбирь и чили. Залейте крылья соусом, тушите под крышкой на медленном огне 10 минут. Увеличьте огонь и выпарите лишнюю жидкость до образования глянцевой глазури. Подавайте, посыпав кунжутом и зелёным луком.

Совет: для пикантности добавьте 1 ст.л. кунжутного масла в конце приготовления.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.