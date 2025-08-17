Оджахури — грузинское блюдо в одной сковороде! Дуэт картошки и свинины

Оджахури — грузинское блюдо в одной сковороде! Дуэт картошки и свинины

Оджахури — грузинское блюдо в одной сковороде! Дуэт картошки и свинины! Это блюдо — настоящий праздник вкуса! Аппетитная свинина, золотистая картошка и сочные овощи в ароматных грузинских специях создают гармонию, от которой невозможно отказаться. Готовится просто, а результат впечатляет.

Ингредиенты

Картофель — 3–4 шт. (крупные)

Свинина (лопатка или шея) — 400 г

Лук репчатый — 1 шт. (крупный)

Чеснок — 2 зубчика

Болгарский перец — 1 шт. (красный)

Помидоры — 2 шт.

Кинза — небольшой пучок

Специи: соль, черный перец, паприка, хмели-сунели

Приготовление

Картофель нарежьте крупными дольками и обжарьте на хорошо разогретом масле до румяной корочки. Посолите и отложите. В той же сковороде обжарьте свинину, нарезанную кубиками, добавьте полукольца лука. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 20 минут. Верните картофель к мясу, добавьте давленый чеснок и все специи. Положите нарезанный перец и помидоры, тушите под крышкой еще 10 минут. Перед подачей обильно посыпьте рубленой кинзой.

Подавайте оджахури сразу со сковороды — так сохранится весь аромат!

Ранее мы готовили тающую свинину с чесноком и травами в духовке. На аромат сбегутся все!