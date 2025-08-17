Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Оджахури — грузинское блюдо в одной сковороде! Дуэт картошки и свинины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оджахури — грузинское блюдо в одной сковороде! Дуэт картошки и свинины! Это блюдо — настоящий праздник вкуса! Аппетитная свинина, золотистая картошка и сочные овощи в ароматных грузинских специях создают гармонию, от которой невозможно отказаться. Готовится просто, а результат впечатляет.

Ингредиенты

  • Картофель — 3–4 шт. (крупные)
  • Свинина (лопатка или шея) — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт. (крупный)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Болгарский перец — 1 шт. (красный)
  • Помидоры — 2 шт.
  • Кинза — небольшой пучок
  • Специи: соль, черный перец, паприка, хмели-сунели

Приготовление

  1. Картофель нарежьте крупными дольками и обжарьте на хорошо разогретом масле до румяной корочки. Посолите и отложите. В той же сковороде обжарьте свинину, нарезанную кубиками, добавьте полукольца лука.
  2. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 20 минут. Верните картофель к мясу, добавьте давленый чеснок и все специи. Положите нарезанный перец и помидоры, тушите под крышкой еще 10 минут. Перед подачей обильно посыпьте рубленой кинзой.

Подавайте оджахури сразу со сковороды — так сохранится весь аромат!

Ранее мы готовили тающую свинину с чесноком и травами в духовке. На аромат сбегутся все!

картошка
картофель
свинина
овощи
рагу
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
