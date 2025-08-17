Оджахури — грузинское блюдо в одной сковороде! Дуэт картошки и свинины! Это блюдо — настоящий праздник вкуса! Аппетитная свинина, золотистая картошка и сочные овощи в ароматных грузинских специях создают гармонию, от которой невозможно отказаться. Готовится просто, а результат впечатляет.
Ингредиенты
- Картофель — 3–4 шт. (крупные)
- Свинина (лопатка или шея) — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт. (крупный)
- Чеснок — 2 зубчика
- Болгарский перец — 1 шт. (красный)
- Помидоры — 2 шт.
- Кинза — небольшой пучок
- Специи: соль, черный перец, паприка, хмели-сунели
Приготовление
- Картофель нарежьте крупными дольками и обжарьте на хорошо разогретом масле до румяной корочки. Посолите и отложите. В той же сковороде обжарьте свинину, нарезанную кубиками, добавьте полукольца лука.
- Накройте крышкой и тушите на среднем огне 20 минут. Верните картофель к мясу, добавьте давленый чеснок и все специи. Положите нарезанный перец и помидоры, тушите под крышкой еще 10 минут. Перед подачей обильно посыпьте рубленой кинзой.
Подавайте оджахури сразу со сковороды — так сохранится весь аромат!
