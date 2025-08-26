День знаний — 2025
Копеечные котлеты, которые покорили нашу семью — делюсь рецептом

Сочные куриные котлетки — простое и вкусное блюдо, которое подойдет для обеда или ужина. Они получаются нежными внутри и хрустящими снаружи, а секрет их сочности — в добавлении сливочного масла. Готовятся котлеты быстро и легко, но результат превосходит все ожидания.

Для приготовления понадобится 700 г куриного филе, 1 луковица, 5 ст.л панировочных сухарей, 100 г сливочного масла, 1 яйцо и специи по вкусу. Филе измельчают в блендере, смешивают с луком, сухарями, яйцом и специями, затем оставляют на 30 минут. Из фарша формируют котлеты, в каждую кладут кусочек масла, обваливают в сухарях и обжаривают до золотистой корочки. После этого котлеты тушат под крышкой до полной готовности.

Готовые котлеты получаются сочными, с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри. Их можно подавать с любым гарниром: картофельным пюре, овощами или гречкой. Это блюдо легко разнообразить, добавив в фарш зелень, сыр или грибы.

Ранее сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

