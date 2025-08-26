Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 11:00

Смешиваю за 10 минут! Чумовой салат с копченой курицей и сыром-косичка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смешиваю этот салат за 10 минут! Вкуснятина с копченой курицей и сыром-косичка! Этот салат — неизменный фаворит на любом праздничном столе! Идеальное сочетание нежной курицы, сладких ананасов, пикантного копченого сыра и хрустящих орехов. Готовится за 15 минут и всегда вызывает восторг у гостей!

Ингредиенты

  • Куриное филе копченое — 300 г
  • Ананасы консервированные — 200 г
  • Сыр копченый или косичка — 150 г
  • Орехи грецкие — 50 г
  • Майонез — 100 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Зелень — для украшения

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте мелким кубиком. Ананасы обсушите от сока и также нарежьте кубиками. Сыр натрите на средней терке. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и измельчите. В просторной миске соедините курицу, ананасы и сыр.
  2. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Готовый салат выложите в салатник горкой и обильно посыпьте измельченными грецкими орехами. Украсьте веточками зелени и дайте настояться 15-20 минут перед подачей.

