Смешиваю за 10 минут! Чумовой салат с копченой курицей и сыром-косичка

Смешиваю этот салат за 10 минут! Вкуснятина с копченой курицей и сыром-косичка! Этот салат — неизменный фаворит на любом праздничном столе! Идеальное сочетание нежной курицы, сладких ананасов, пикантного копченого сыра и хрустящих орехов. Готовится за 15 минут и всегда вызывает восторг у гостей!
Ингредиенты
- Куриное филе копченое — 300 г
- Ананасы консервированные — 200 г
- Сыр копченый или косичка — 150 г
- Орехи грецкие — 50 г
- Майонез — 100 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Зелень — для украшения
Приготовление
- Куриное филе нарежьте мелким кубиком. Ананасы обсушите от сока и также нарежьте кубиками. Сыр натрите на средней терке. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и измельчите. В просторной миске соедините курицу, ананасы и сыр.
- Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Готовый салат выложите в салатник горкой и обильно посыпьте измельченными грецкими орехами. Украсьте веточками зелени и дайте настояться 15-20 минут перед подачей.
Ранее мы готовили салат с хрустящими баклажанами и ветчиной! Суперсоус из арахиса и сыра.