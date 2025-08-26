Смешиваю за 10 минут! Чумовой салат с копченой курицей и сыром-косичка

Смешиваю этот салат за 10 минут! Вкуснятина с копченой курицей и сыром-косичка! Этот салат — неизменный фаворит на любом праздничном столе! Идеальное сочетание нежной курицы, сладких ананасов, пикантного копченого сыра и хрустящих орехов. Готовится за 15 минут и всегда вызывает восторг у гостей!

Ингредиенты

Куриное филе копченое — 300 г

Ананасы консервированные — 200 г

Сыр копченый или косичка — 150 г

Орехи грецкие — 50 г

Майонез — 100 г

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Зелень — для украшения

Приготовление

Куриное филе нарежьте мелким кубиком. Ананасы обсушите от сока и также нарежьте кубиками. Сыр натрите на средней терке. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде и измельчите. В просторной миске соедините курицу, ананасы и сыр. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Готовый салат выложите в салатник горкой и обильно посыпьте измельченными грецкими орехами. Украсьте веточками зелени и дайте настояться 15-20 минут перед подачей.

