Этот салат понравился даже заядлым оливьешникам: готовим «Классику» — очень простой и вкусный. У него очень нежный и сбалансированный вкус, а ананас не перетягивает одеяло на себя, а дарит интересный вкус. Этот салат давно стал любимцем на праздничных столах. Нежная курица, сочные ананасы и чесночный майонез создают идеальный баланс вкусов.

Для его приготовления возьмите: 1 отварное или копченое куриное филе, консервированные ананасы, 3 вареных яйца, 50 г твердого сыра, майонез и 1 зубчик чеснока. Для украшения используйте грецкие орехи и петрушку.

Как приготовить: выкладывайте слоями: 1) измельченная курица + майонез с чесноком; 2) ананасы кубиками + майонез; 3) натертые яйца + майонез с чесноком; 4) слой тертого сыра. Украсьте сеточкой майонеза, орехами и зеленью.

