День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 19:40

Два соратника Кадырова получили звания героев ДНР

Денис Пушилин присвоил Апти Алаудинову и Магомеду Даудову звания героев ДНР

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заместителю начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинову и председателю правительства Чечни Магомеду Даудову присвоили звания героев ДНР, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Всего награды получили 19 человек.

Награды Донецкой Народной Республики были вручены 19 военнослужащим и государственным деятелям Чеченской Республики. С самых первых дней Чечня рядом с нами во всех сферах, за что искренняя благодарность главе республики Рамзану Кадырову, – отметил он.

Кроме того, Пушилин поблагодарил всех присутствующих на мероприятии за помощь в освобождении Донбасса, поставки военной техники российским военнослужащим и гуманитарную помощь, адресованную местным жителям.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду за вклад в повышение цифровой грамотности школьников республики в 2024–2025 учебном году. Церемония прошла во время презентации нового парка общественного транспорта, приуроченной к 74-й годовщине со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова.

Денис Пушилин
ДНР
Апти Алаудинов
Магомед Даудов
звания
медали
госнаграды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представлен дизайн первого водородного поезда
Как приучить себя регулярно пить воду
Эпичный вылет гоночного мотоцикла в группу детей попал на видео
Военкор заподозрил одну из стран Прибалтики в содействии атакам ВСУ
Украинцам до 22 лет разрешили выезжать за пределы страны
Google запретит сторонние приложения на Android? Правда ли это, когда
В ЛНР осудили украинскую шпионку
Инвестиции в индустриальные парки Подмосковья превысят 300 млрд рублей
В Госдуме объяснили, почему Мелони симпатизирует Муссолини
Фетисов отреагировал на слова экс-игрока «Зенита» об СВО
Стала известна судьба пассажиров экстренно севшего в РФ самолета Air China
Огурцы в японском стиле с имбирем — рецепт от самураев
Спасение альпинистки, операция «мясорубка», террорист на дереве: что дальше
Маск бьет в сердце Киева. Богатейший человек мира сказал правду об Украине
Охотник за африканцами Воеводин кошмарит колонию: чем опасен неонацист
Трамп решил отказаться от финансирования Украины
Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита с Россией
Названо место следующей встречи Путина и Лукашенко
Что делать, чтобы не лишиться земельного участка?
Кадыров отправил в зону СВО пятерых ближайших товарищей
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.