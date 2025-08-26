Два соратника Кадырова получили звания героев ДНР

Заместителю начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинову и председателю правительства Чечни Магомеду Даудову присвоили звания героев ДНР, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Всего награды получили 19 человек.

Награды Донецкой Народной Республики были вручены 19 военнослужащим и государственным деятелям Чеченской Республики. С самых первых дней Чечня рядом с нами во всех сферах, за что искренняя благодарность главе республики Рамзану Кадырову, – отметил он.

Кроме того, Пушилин поблагодарил всех присутствующих на мероприятии за помощь в освобождении Донбасса, поставки военной техники российским военнослужащим и гуманитарную помощь, адресованную местным жителям.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев вручил главе Чечни Рамзану Кадырову награду за вклад в повышение цифровой грамотности школьников республики в 2024–2025 учебном году. Церемония прошла во время презентации нового парка общественного транспорта, приуроченной к 74-й годовщине со дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова.