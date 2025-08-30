Не любите готовить утром? Это крабовое чудо станет вашим спасением!

Тортилья с крабовыми палочками — это идеальное решение для быстрого и вкусного завтрака, который готовится буквально за пять минут. Это блюдо сочетает в себе нежность крабовых палочек, сливочность сыра и питательность яйца, создавая сбалансированный и сытный прием пищи. Такой завтрак подойдет для тех, кто ценит свое время, но не готов отказываться от вкусной еды.

1 тортилью обжаривают с одной стороны на сухой сковороде, переворачивают. 1 яйцо взбивают и выливают на тортилью, сверху выкладывают 50 г нарезанных крабовых палочек и 20 г творожного сыра. Складывают тортилью пополам и обжаривают с обеих сторон до золотистой корочки и полной готовности яйца. Подают горячей, при желании дополнив свежей зеленью или овощами.

