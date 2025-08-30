День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 06:33

Кабачковые рулеты с хитрой начинкой — улетают со стола за минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые рулеты с нежной сырной начинкой — это именно та закуска, которая поражает простотой и вкусом. Готовятся они быстро, а на столе смотрятся так, будто вы долго колдовали на кухне. Легкие, сочные и ароматные — они подойдут и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Для основы берут 600 г кабачка и нарезают его вдоль тонкими слайсами толщиной 3–4 мм. Обжаривают каждый кусочек на сковороде по 1–2 минуты с двух сторон до мягкости. Для начинки смешивают 100 г творожного сыра с 2 ст. л. майонеза, добавляют 2 зубчика чеснока и укроп. Подостывшие кабачковые пластинки смазывают сырной массой, сверху кладут кусочек свежего помидора и аккуратно сворачивают рулетиком. Чтобы рулетики держали форму, их фиксируют шпажкой.

В итоге получается нежная, но насыщенная закуска, которая легко заменит тяжелые блюда. Рулетики можно подать к обеду как дополнение или поставить на праздничный стол — гости точно оценят.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
овощи
рулеты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тарт татен со сливами: простой французский пирог из готового теста
Один человек пострадал из-за атаки ВСУ на Адыгею
Столб дыма заметили над Сызранью после громких взрывов
Беспилотники ВСУ пытались атаковать сразу пять районов Ростовской области
Заморозки, мокрый снег, ветер: погода в России на неделе 1–7 сентября
«Благодарим»: власти Венесуэлы внезапно обратились к Марии Захаровой
Поразили опорники, технику и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 августа
Известная российская актриса оказалась в «расстрельном» списке Украины
Трамп решил игнорировать решение суда
Россиянам рассказали, как правильно мыть куриные яйца
Пластика, питание или ботокс? Как меняла внешность 72-летняя Понаровская
Стало известно, как повлияют на Украину политические ссоры в Польше
SHAMAN хочет, чтобы его выступление на «Интервидении» было сюрпризом
Смерть близких на СВО, долги, нападение с собакой: где сейчас Сергей Зверев
В ООН осудили атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ
Безруков получил медаль за работу с военнослужащими
Путин дал большое интервью перед поездкой в Китай
Обломки БПЛА вызвали пожар на важном объекте в Краснодаре
Mash: минимум восемь взрывов раздались в небе над Краснодаром
Известная телеведущая озвучила главное преимущество «Интервидения»
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.