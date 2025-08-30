Кабачковые рулеты с хитрой начинкой — улетают со стола за минуты

Кабачковые рулеты с нежной сырной начинкой — это именно та закуска, которая поражает простотой и вкусом. Готовятся они быстро, а на столе смотрятся так, будто вы долго колдовали на кухне. Легкие, сочные и ароматные — они подойдут и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Для основы берут 600 г кабачка и нарезают его вдоль тонкими слайсами толщиной 3–4 мм. Обжаривают каждый кусочек на сковороде по 1–2 минуты с двух сторон до мягкости. Для начинки смешивают 100 г творожного сыра с 2 ст. л. майонеза, добавляют 2 зубчика чеснока и укроп. Подостывшие кабачковые пластинки смазывают сырной массой, сверху кладут кусочек свежего помидора и аккуратно сворачивают рулетиком. Чтобы рулетики держали форму, их фиксируют шпажкой.

В итоге получается нежная, но насыщенная закуска, которая легко заменит тяжелые блюда. Рулетики можно подать к обеду как дополнение или поставить на праздничный стол — гости точно оценят.

