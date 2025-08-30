День знаний — 2025
30 августа 2025 в 12:47

Как приготовить грибную икру: делаем нежную закуску в домашних условиях

Грибная икра Грибная икра Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грибную икру можно как подавать в качестве закуски, так и использовать для начинки бутербродов и блинов. Делимся пошаговым рецептом икры из грибов, которую можно заготовить впрок.

Ингредиенты

  • Грибы (белые, опята, лисички или другие по вкусу) — 2 кг
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Помидор — 1 шт.
  • Растительное масло — 2–3 ст. л.
  • Соль и перец — по вкусу

Способ приготовления

Тщательно промойте грибы, затем выложите в кастрюлю, залейте холодной водой и по желанию посолите. Доведите до кипения на слабом огне и варите 30–40 минут. Затем выложите грибы в дуршлаг, чтобы с них стекла лишняя жидкость. Хорошо промойте овощи. Морковь нашинкуйте на терке, лук и помидор измельчите кубиками. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Разогрейте на сковороде растительное масло. Всыпьте морковь и готовьте 10 минут, помешивая. Следом добавьте лук, помидор, чеснок, а также соль и перец по вкусу. Помешивая, готовьте еще около 7 минут. Переложите смесь в отдельную емкость. Высыпьте в чистую сковороду просохшие грибы и обжаривайте в масле 10 минут. После остывания пропустите жареные грибы через мясорубку или измельчите в блендере. Следом проверните овощную зажарку. Соедините грибное и овощное пюре в глубокой емкости, хорошо перемешав. Грибная икра готова! Подавайте к столу или же разложите по стерилизованным банкам, закатайте крышками, переверните и дайте остыть при комнатной температуре.

Ранее мы рецептом рулетиков из кабачков.

