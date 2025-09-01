День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 11:06

На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира

Bloomberg: Киеву придется отказаться от претензий на Донбасс для достижения мира

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украине, вероятно, придется отказаться от претензий на Донецкую и Луганскую народные республики для заключения мирного договора с Москвой, сообщило агентство Bloomberg. Такой вывод основывается на изменении восприятия конфликта по сравнению с прошлым годом.

Согласно материалу издания, сейчас существует почти всеобщее понимание того, что Киеву необходимо уступить территории на Донбассе ради установления мира. Это осознание является ключевым отличием от ситуации, которая была актуальна 12 месяцев назад.

Публикация также отмечает, что Вооруженные силы России продолжают успешно развивать наступление на всех направлениях. Помимо этого, на Украине растет пессимизм относительно масштабов будущей поддержки со стороны западных партнеров.

Ранее бывший советник вице-президента США Камалы Харрис по нацбезопасности Филип Гордон в беседе с Bloomberg заявил, что Конгресс Соединенных Штатов может применить к украинскому конфликту тайваньский сценарий. По его словам, Вашингтон может опереться на соглашение о безопасности, подписанное с Киевом в прошлом году.

Украина
Донбасс
переговоры
соглашения
