01 сентября 2025 в 12:36

Аналитик рассказал, как избежать блокировки при снятии наличных

Аналитик Бархота: лучше не снимать крупные суммы в необычное время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желающему снять крупную сумму денег в банкомате придется быть очень аккуратным, заявил эксперт финансового рынка Андрей Бархота. По его словам, переданным телеканалом 360.ru, пока непонятно, как именно будут работать механизмы блокировки, поэтому лучше перестраховаться и не совершать непривычных операций с деньгами, например, снимать их в необычное время.

Человеку надо действовать очень аккуратно в текущей ситуации, потому что блокировка может действительно коснуться того, что казалось для него рутинным, — рассказал Бархота.

Ранее сообщалось, что россияне начали сталкиваться с более частыми блокировками денег на картах, о чем свидетельствуют жалобы. Многие клиенты признаются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше.

