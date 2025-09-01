Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на двусторонних переговорах могли обсуждать вопрос внешней торговли, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, сотрудничество двух стран по этой линии остается несбалансированным — Россия продает Индии гораздо больше, чем покупает.

За последние годы очень сильно возрос объем внешней торговли России и Индии, но при этом торговля остается несбалансированной. Мы продаем гораздо больше, чем покупаем в Индии. И, конечно, сейчас новые санкции, тарифы. Это требует решений, как дальше действовать совместно: это и расчеты, и платежи, и возможные двусторонние инвестиции. Здесь много разных вопросов, которые требуют внимания со стороны лидеров, — высказался Кортунов.

Он отметил, что не менее важный вопрос для двусторонних переговоров Путина и Моди — развитие безопасности на евразийском континенте. Политолог разъяснил, что это и проблемы Ближнего Востока, и ситуация вокруг Афганистана, а также вопросы Южной и Центральной Азии.

Эта повестка, конечно, очень важна, особенно в контексте возможных изменений индийско-китайских отношений. Эти отношения тоже будут так или иначе затронуты, поскольку у России с Индией и Китаем есть свой формат трехстороннего взаимодействия, но сейчас этот формат получил возможность для нового развития, — рассказал Кортунов.

Он выразил мнение, что обсуждались и вопросы трансформации международной системы: переход к многополярному миру или реформы каких-либо организаций. Политолог подчеркнул, что Россия поддерживает устремление Индии стать постоянным членом совета безопасности ООН. Это, по его словам, решит в будущем глобальные проблемы, такие как климат, продовольственная безопасность и миграционные потоки.

Ранее Моди заявил, что сотрудничество между Россией и Индией имеет решающее значение для обеспечения мира и процветания на глобальном уровне. Он охарактеризовал отношения между Москвой и Нью-Дели как «глубокое и всеобъемлющее особо привилегированное и стратегическое партнерство».