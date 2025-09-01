Названа причина неудач «Динамо» на старте РПЛ

Неудачный старт московского «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) во многом связан с отсутствием нападающего Константина Тюкавина, заявил в беседе с NEWS.ru экс-тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Он предполагает, что форвард вернется после перерыва на матчи сборных и команда стабилизируется.

У «Динамо» сейчас много потерь в составе. Предполагаю, что после перерыва на матчи сборных будет готов выйти Константин Тюкавин и команда стабилизируется. Он него зависит довольно многое, — сказал Непомнящий.

В седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» уступило махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. В турнирной таблице москвичи располагаются на десятой строчке, набрав восемь очков.

Экс-наставник бело-голубых Сергей Силкин заявил, что Карпину нужно дать время поработать, поскольку он пришел из провинциальной команды, где не было такого давления. По его словам, в «Динамо», в отличие от «Ростова», сразу требуют высоких результатов. Силкин связал неудачи команды на старте сезона РПЛ с длинным адаптационным периодом с приходом Карпина. Он отметил, что наставнику бело-голубых пока не удается найти взаимопонимание с футболистами.