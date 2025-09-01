Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил российскому лидеру Владимиру Путину во время переговоров в Китае, что его приглашение посетить республику остается в силе. По его словам, которые приводит ТАСС, отношения Анкары и Москвы основаны на доверии и являются искренними.

Мое приглашение остается в силе. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в нашей стране как можно скорее, — сказал Эрдоган.

Ранее Путин заявил, что Турция продолжит играть особую роль в урегулировании кризиса на Украине. Он добавил, что в Стамбуле только с мая состоялось несколько раундов результативных переговоров. Глава государства поблагодарил турецкую сторону за ощутимый вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.

До этого сообщалось, что Эрдоган призвал украинского коллегу Владимира Зеленского продолжить переговоры по разрешению кризиса на Украине, сигнализируя таким образом о намерении Анкары сохранить посредническую и нейтральную позицию. По данным диписточника, глава государства подтверждает стратегическую позицию Турции как потенциального посредника между Киевом и Москвой.