01 сентября 2025 в 11:06

Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора

Производство растительных масел в России снизилось на 7%

Линия фасовки подсолнечного масла в розничную упаковку Линия фасовки подсолнечного масла в розничную упаковку Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Объем производства растительных масел в России по итогам сельскохозяйственного сезона (с сентября прошлого года по август 2025-го) составил 9,47 млн тонн (-7% год к году), передает «Коммерсант» со ссылкой на OleoScope. Причиной стало падение экспорта на 11% за год, сказано в материале. Совокупный объем переработки снизился на 5,7%, до 26,3 млн тонн. При этом выпуск рапсового масла составил 1,44 млн тонн (+16% год к году).

По словам главы «Агроэкспорта» Ильи Ильюшина, в денежном выражении поставки за рубеж в январе—июле составили $2,9 млрд (более 232,957 млрд рублей; +3% год к году). Основными покупателями российского подсолнечного масла являются Индия, Турция и Китай, отметил он.

Ранее Группа компаний «Мелком» выпустила цифровой токен, эквивалентный 100 килограммам сертифицированной пшеницы. Как рассказал заместитель генерального директора Михаил Дорофеев, всего размещено 340 тысяч таких утилитарных цифровых прав, что равно 34 тысячам тонн зерна. Размещение осуществляется на платформе «Статус-инвест».

сливочное масло
производители
экспорт
растительное масло
