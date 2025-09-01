День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 10:20

Россиянам рассказали, какое право появилось у арендаторов жилья

Юрист Гусятников: арендаторы имеют право регистрировать в квартире детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Арендаторы имеют право зарегистрировать в квартире несовершеннолетних детей, и выписать их можно только по суду, сообщил старший управляющий партнер юридической компании Петр Гусятников. По его словам, переданным LIFE.ru, это позволит проживать в квартире и одному из родителей ребенка.

Судьи не всегда принимают решение об окончании регистрации, если у ребенка нет другого возможного адреса проживания. А вместе с зарегистрированным ребенком может остаться один из его родителей, — рассказал Гусятников.

Ранее доцент кафедры экономики и управления ИМЭС кандидат экономических наук Люза Байгузина заявила, что съемные квартиры подорожают в России на 10–15% в августе по сравнению с июлем. По ее словам, цены на аренду в конце лета могут начать падать, так как большинство россиян возвращаются из отпусков и спрос может ослабевать, но цены поднимутся, если ситуация в экономике останется стабильной.

