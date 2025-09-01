День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 10:35

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Она зазвучала во всех регионах страны почти в одно время — в 10:19.

До этого сирены звучали в ряде регионов Украины. По данным официального ресурса оповещения, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, жителей предупредили о необходимости немедленно следовать в укрытия.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что над Севастополем прогремели взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога, работала ПВО. Жители рассказали, что около 23:00 прозвучало несколько громких хлопков в стороне Камышовой бухты. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

Также стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по украинскому ВПК с помощью высокоточного оружия различного типа. Были поражены производящие компоненты для ракет и беспилотников предприятия, а также авиаремонтный завод и центр комплектования ВСУ.

Украина
регионы
воздушная тревога
министерства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
В Петербурге полиция напомнила об активности мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян
Депутат предложил простой способ отучить детей материться
Российские подводные лодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США
Появились детали о россиянине, которого задержали за работу на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.