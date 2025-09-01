Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. Она зазвучала во всех регионах страны почти в одно время — в 10:19.

До этого сирены звучали в ряде регионов Украины. По данным официального ресурса оповещения, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, жителей предупредили о необходимости немедленно следовать в укрытия.

Ранее Telegram-канал SHOT передавал, что над Севастополем прогремели взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога, работала ПВО. Жители рассказали, что около 23:00 прозвучало несколько громких хлопков в стороне Камышовой бухты. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

Также стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по украинскому ВПК с помощью высокоточного оружия различного типа. Были поражены производящие компоненты для ракет и беспилотников предприятия, а также авиаремонтный завод и центр комплектования ВСУ.