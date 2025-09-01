День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 10:16

В Сиднее задержали водителя, протаранившего ворота генконсульства России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сиднее обезвредили и задержали водителя, который протаранил ворота российского генконсульства, сообщила пресс-служба дипмиссии в Telegram-канале. Там добавили, что мужчина в настоящее время дает показания полиции. Пресс-служба отметила, что в результате инцидента никто из сотрудников консульства не пострадал.

Благодаря слаженным действиям австралийских компетентных органов нарушителя удалось оперативно обезвредить, — говорится в сообщении.

Инцидент с проникновением на территорию генерального консульства Российской Федерации в Сиднее произошел в ночь на 1 сентября. Неизвестный водитель на автомобиле преднамеренно протаранил въездные ворота дипломатического представительства. В результате инцидента получил ранение руки сотрудник полиции, обеспечивавший охрану объекта. Он был доставлен в медицинское учреждение.

Работа консульства продолжается в штатном режиме, несмотря на произошедшее. Дипломатическая миссия России в Австралии тесно взаимодействует с местными властями для выяснения всех обстоятельств происшествия.

