День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 10:33

Треть россиян тратит на подготовку к школе более 20 тысяч рублей

«Ромир»: 32% россиян тратят более 20 тысяч рублей на сборы ребенка в школу

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Около 32% опрошенных россиян тратят на подготовку одного ребенка к школе свыше 20 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Лишь 1% родителей укладываются в сумму от 1 до 5 тысяч рублей.

Распределение расходов складывается следующим образом: 14% тратят 5–10 тысяч рублей, у 24% респондентов уходит 10–15 тысяч рублей, у 25% — 15–20 тысяч рублей. В вопросе подарков учителям 79% респондентов считают букет цветов наиболее уместным вариантом. 27% готовы подарить конфеты, тогда как денежные презенты поддерживают лишь 5%, а алкоголь — 1%.

Ранее мошенники начали проникать в школьные чаты и пытаться собрать деньги с родителей. Жительница Анапы рассказала журналистам о таком случае. По ее словам, аферист сначала вел себя крайне вежливо и даже советовал, какую одежду приобрести детям.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокий доход, вернут часть уплаченных налогов. По его словам, такие родители смогут ежегодно получать от государства обратно 7% из 13% уплаченного НДФЛ.

школы
родители
траты
цены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России вступил в силу закон о регуляторных контрактах в газовой отрасли
Пик сезона клещей может начаться позже обычного
Украинский одноклубник Сафонова поддержал изоляцию российского футбола
Полиция призвала к бдительности в связи с активизацией мошенников
Названы два реальных варианта спасения Наговициной
«Мы знаем»: на Украине сделали важное заявление по делу об убийстве Парубия
Россиян предупредили об активизации мошенников 1 сентября
Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию
В Турции заявили о тестировании клирингового механизма для АЭС «Аккую»
Выпуск подсолнечного масла в России показал снижение из-за одного фактора
На Западе раскрыли, какие уступки должен сделать Киев ради мира
Погода в Москве в понедельник, 1 сентября: дождь испортит День знаний?
Склады БПЛА-камикадзе сожгли под Киевом: удары по Украине 1 сентября
Путин начал встречу с Эрдоганом
В российском городе мальчик получил травму руки в метро
Названы приоритетные темы двусторонних переговоров Путина и Моди
Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян
Депутат предложил простой способ отучить детей материться
Российские подводные лодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США
Появились детали о россиянине, которого задержали за работу на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.