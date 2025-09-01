Треть россиян тратит на подготовку к школе более 20 тысяч рублей

Треть россиян тратит на подготовку к школе более 20 тысяч рублей «Ромир»: 32% россиян тратят более 20 тысяч рублей на сборы ребенка в школу

Около 32% опрошенных россиян тратят на подготовку одного ребенка к школе свыше 20 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». Лишь 1% родителей укладываются в сумму от 1 до 5 тысяч рублей.

Распределение расходов складывается следующим образом: 14% тратят 5–10 тысяч рублей, у 24% респондентов уходит 10–15 тысяч рублей, у 25% — 15–20 тысяч рублей. В вопросе подарков учителям 79% респондентов считают букет цветов наиболее уместным вариантом. 27% готовы подарить конфеты, тогда как денежные презенты поддерживают лишь 5%, а алкоголь — 1%.

Ранее мошенники начали проникать в школьные чаты и пытаться собрать деньги с родителей. Жительница Анапы рассказала журналистам о таком случае. По ее словам, аферист сначала вел себя крайне вежливо и даже советовал, какую одежду приобрести детям.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что семьям с двумя и более детьми, имеющим невысокий доход, вернут часть уплаченных налогов. По его словам, такие родители смогут ежегодно получать от государства обратно 7% из 13% уплаченного НДФЛ.