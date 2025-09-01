Кэмерон Диас: биография и жизнь после кино

Кэмерон Диас — одна из самых узнаваемых и успешных актрис Голливуда конца 1990-х — начала 2000-х годов. Ее фильмы собрали в мировом прокате более $7 миллиардов, а обаяние и талант сделали ее любимицей миллионов зрителей. После неожиданного ухода из кино в 2014 году и более чем 10-летнего перерыва Кэмерон Диас готовится к триумфальному возвращению на экраны. В этой статье мы проследим ее путь к славе, разберем причины ухода и узнаем, чем занимается Кэмерон Диас сейчас.

Путь к славе: «Маска» и «Ангелы Чарли»

Биография Кэмерон Диас — это удивительная история превращения калифорнийской девушки в одну из самых узнаваемых актрис мирового кинематографа. Родившаяся 30 августа 1972 года в Сан-Диего Кэмерон Мишель Диас с детства демонстрировала незаурядные способности и яркую индивидуальность. Ее отец, Эмилио Диас, работал на нефтеперерабатывающем заводе, а мать, Билли (в девичестве Эрли), занималась импортом товаров. Смешение кубинских кровей отца и англо-немецких корней матери подарило Кэмерон ту уникальную внешность, которая впоследствии сделала ее звездой.

Ранние годы: от школьницы к топ-модели

Кэмерон Диас в молодости совсем не помышляла об актерской карьере. Но в 16 лет, во время учебы в Long Beach Polytechnic High School, ее заметил фотограф Джефф Дюнас. Это случайное знакомство перевернуло жизнь девушки — уже через несколько месяцев она подписала контракт с престижным модельным агентством Elite. Первые профессиональные фотосессии Кэмерон Диас проходили в Японии, где она работала с такими гигантами индустрии, как Coca-Cola и L. A. Gear.

Кэмерон Диас Фото: Shutterstock/FOTODOM

К 19 годам Кэмерон Диас уже красовалась на обложках Seventeen и Mademoiselle, став одной из самых востребованных молодых моделей Америки. Ее сотрудничество с Calvin Klein и Levi's принесло ей не только финансовую независимость, но и бесценный опыт работы перед камерой. Однако настоящая слава ждала ее впереди, когда в 1993 году судьба неожиданно распахнула перед ней двери Голливуда.

Невероятный дебют: от подиума к кинематографу

В 1994 году Кэмерон Диас, никогда не мечтавшая об актерской карьере, совершенно случайно получила роль певицы Тины Карлайл в комедии «Маска» с Джимом Керри. Режиссер Чак Расселл искал «свежее лицо» для этой роли и остановил свой выбор на молодой модели. Как вспоминала сама актриса: «Я пришла на пробы, совершенно не понимая, что делаю. Просто повторяла за режиссером и старалась не опозориться».

Несмотря на полное отсутствие актерского опыта, природное обаяние и фотогеничность Кэмерон Диас сделали свое дело. Парадоксально, но свои первые уроки актерского мастерства она начала посещать уже после утверждения на роль. Фильм, вышедший в июле 1994 года, стал сенсацией — при бюджете в $23 миллиона он собрал $350 миллионов по всему миру, а сама Диас мгновенно превратилась в новый секс-символ Голливуда.

Путь к славе: становление актрисы

После оглушительного успеха «Маски» фильмы с Кэмерон Диас стали появляться регулярно. Однако актриса сознательно избегала ролей «красивых картинок», стремясь доказать свою многогранность. В 1997 году она снялась в необычной для себя роли в триллере «Страх», а в 1998-м покорила публику и критиков своей Мэри в культовой комедии «Все без ума от Мэри». За эту роль она получила первую номинацию на «Золотой глобус» и окончательно закрепила статус одной из ведущих актрис Голливуда.

Кэмерон Диас, 1996 год Фото: Jonathan Alcorn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Настоящим триумфом стал 2000 год, когда на экраны вышли сразу два знаковых проекта с ее участием: феминистский боевик «Ангелы Чарли» и анимационный фильм «Шрек». Подготовка к роли Натали Кук потребовала от Кэмерон Диас четырех месяцев изнурительных тренировок по боевым искусствам. «Мы с Дрю [Бэрримор] и Люси [Лью] буквально жили в спортзале, — вспоминала актриса. — Хотели выполнять все трюки самостоятельно, без дублеров».

Расцвет карьеры: от комедий к драме

В 2001 году Кэмерон Диас сделала неожиданный для многих шаг — согласилась озвучивать принцессу Фиону в анимационном фильме «Шрек». Эта работа, казалось бы, несерьезная по сравнению с ее основными ролями, стала для актрисы особенной. «Фиона — это я, со всеми моими недостатками и достоинствами», — признавалась она в интервью.

Параллельно с коммерческими проектами Диас сознательно выбирала сложные драматические роли. Ее работа в исторической драме Мартина Скорсезе «Банды Нью-Йорка» (2002) принесла ей вторую номинацию на «Золотой глобус». Особенно впечатляющим был тот факт, что съемки этого фильма пересекались с работой над «Ангелами Чарли 2», но актриса сознательно пошла на этот изматывающий график, желая поработать с легендарным режиссером.

Личная жизнь и новые горизонты

В отличие от своих экранных героинь, в реальной жизни Кэмерон Диас всегда отличалась сдержанностью. Ее романы с Джастином Тимберлейком и Джаредом Лето активно обсуждались в прессе, но сама актриса предпочитала не афишировать личную жизнь. В 2015 году она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена, а в 2019 году у пары родилась дочь Рэддикс.

Бенджи Мэдден (слева) Фото: Hubert Boesl/C3396/Global Look Press

Сегодня Кэмерон Диас — это не только актриса, но и успешная бизнесвумен, автор бестселлеров о здоровом образе жизни и основательница винного бренда Avaline. Ее возвращение на экраны в 2025 году с фильмом «Снова в деле» доказывает, что истинный талант не знает временных границ. История Кэмерон Диас продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру, напоминая, что успех — это гармония между профессиональной реализацией и личным счастьем.

Почему Диас перестала сниматься?

В 2014 году, после выхода трех фильмов («Домашнее видео», «Другая женщина», «Энни»), Кэмерон Диас неожиданно объявила об уходе из кино. Причины были как профессиональные, так и личные.

Разочарование в профессии

Последние работы актрисы получили разгромные отзывы критиков:

«Энни» — 27% на Rotten Tomatoes;

«Другая женщина» — 25%;

«Домашнее видео» — 19%.

Диас открыто говорила, что перестала получать удовольствие от съемок: «Это больше не питало мою душу».

Семейные ценности

В 2015 году личная жизнь Кэмерон Диас кардинально изменилась — она вышла замуж за гитариста Good Charlotte Бенджи Мэддена. В 2019 году у пары родилась дочь Рэддикс, а в 2021-м — сын Кардилл.

Актриса признавалась: «Я хотела построить жизнь, которую действительно желала. Для меня это означало создать семью».

Чем она занимается сейчас?

После ухода из кино Кэмерон Диас нашла себя в новых амплуа:

Бизнес-проекты

Avaline — бренд органического вина (основан в 2020 году). Автор книг — The Body Book и The Longevity Book стали бестселлерами. Инвестиции в стартапы и недвижимость.

Кэмерон Диас Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возвращение в кино

В 2025 году поклонников ждет долгожданное возвращение:

«Снова в деле» (Netflix) — комедийный боевик;

«Шрек 5» — озвучивание принцессы Фионы.

Кэмерон Диас сейчас — это пример гармоничной жизни, где есть место и семье, и творчеству, и бизнесу. Ее история вдохновляет миллионы женщин по всему миру.