Силуанов иронично рассказал, за что ему приходится платить в Китае Силуанов в шутку признался, что ни за что не платит в Китае

Министр финансов России Антон Силуанов иронично отметил, что ни за что не платит в Китае. Он ответил на соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева, отрывок разговора приведен в Telegram-канале корреспондента.

Юнашев в шутку решил уточнить, что все расходы оплачиваются из российских налогов. Силуанов иронично согласился с утверждением. Также в ролике подчеркивалось, что большая часть приходится на отчисления из доходов первых лиц государства.

Ранее Юнашев уточнил, что президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на отечественном Aurus с дипломатическими номерами КНР. Четырехдневный визит российского лидера проходит по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина. В программе поездки Путина запланировано посещение двух городов — Тяньцзиня и Пекина.

Также журналист рассказал, как на саммите на Аляске его американские коллеги поменяли GoPro на русскую водку. Один из российских репортеров, столкнувшись с проблемами оборудования, одолжил камеру у журналистов из США, а в знак благодарности подарил им бутылку с алкоголем. При этом напиток корреспондент из РФ приобрел в ближайшем магазине.