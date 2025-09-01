День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 10:30

Силуанов иронично рассказал, за что ему приходится платить в Китае

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов России Антон Силуанов иронично отметил, что ни за что не платит в Китае. Он ответил на соответствующий вопрос журналиста Александра Юнашева, отрывок разговора приведен в Telegram-канале корреспондента.

Юнашев в шутку решил уточнить, что все расходы оплачиваются из российских налогов. Силуанов иронично согласился с утверждением. Также в ролике подчеркивалось, что большая часть приходится на отчисления из доходов первых лиц государства.

Ранее Юнашев уточнил, что президент России Владимир Путин будет передвигаться по Китаю на отечественном Aurus с дипломатическими номерами КНР. Четырехдневный визит российского лидера проходит по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина. В программе поездки Путина запланировано посещение двух городов — Тяньцзиня и Пекина.

Также журналист рассказал, как на саммите на Аляске его американские коллеги поменяли GoPro на русскую водку. Один из российских репортеров, столкнувшись с проблемами оборудования, одолжил камеру у журналистов из США, а в знак благодарности подарил им бутылку с алкоголем. При этом напиток корреспондент из РФ приобрел в ближайшем магазине.

Антон Силуанов
Китай
ШОС
шутки
