«Мы четко осознаем»: Лукашенко об историческом фундаменте для миропорядка Лукашенко призвал строить миропорядок на памяти о победе во Второй мировой войне

Современный миропорядок должен строиться на фундаменте памяти о победе во Второй мировой войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании ШОС в Тяньцзине. По его словам, которые приводит БелТА, в настоящее время фиксируются попытки исказить историю.

Сейчас, когда историю пытаются подвергнуть искажению, а героизм наших предков — забвению, мы особенно четко осознаем: память о Победе — это фундамент, на котором должен строиться современный миропорядок, — отметил он.

До этого польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Берлин обязан выплатить Варшаве репарации за нанесенный за годы нацистской оккупации ущерб. По словам лидера, их выплата даст странам возможность выстраивать отношения «на фундаменте правды и добрососедства».

Ранее Лукашенко предложил выделить отдельную собственную валюту для стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества. В интервью Центральному телевидению Китая он отметил, что такой валютой мог бы стать юань.