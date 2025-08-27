День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:30

Путин оценил идею смягчения ДКП за счет сбалансированного бюджета

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства согласился с тем, что сбалансированный бюджет на 2026-2028 годы позволит Центробанку РФ провести смягчение денежно-кредитной политики. Соответствующий подход высказал министр финансов Антон Силуанов, передает пресс-служба Кремля.

По словам главы ведомства, темпы экономического роста в текущем году, несмотря на достаточно жесткие условия проведения ДКП, будут составлять не менее 1,5% по оценке Министерства экономического развития. Он подчеркнул, что при смягчении ДКП «более доступными будут кредитные ресурсы, больше ресурсов появится в отраслях экономики». Соответственно, в 2026 году это даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию, добавил Силуанов.

Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю, — ответил главе Минфина Путин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что жесткая политика Центробанка поможет снизить инфляцию до 7% к концу 2025 года. По его словам, удержание ключевой ставки и ограничение роста цен призвано сохранить покупательную силу россиян. Также в текущих условиях курс в диапазоне 78–79 рублей за доллар считается экспертами нейтральным, добавил парламентарий.

