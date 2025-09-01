Задержание россиянина за сотрудничество с Украиной попало на видео ФСБ показала задержание жителя Тамбовской области, работавшего на Киев

ФСБ показала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины. На опубликованных РИА Новости кадрах двое сотрудников ведомства надевают наручники на одетого во все черное мужчину с рюкзаком. Он не оказывает сопротивления.

По предварительной информации, по заданию куратора россиянин извлек из заранее подготовленного тайника части технического оборудования, которое предназначено для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов. По данному факту возбуждено дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях содействия в деятельности, направленной против безопасности России. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее двое россиян получили 15 и 17 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Они собирали информацию о военных объектах России и передавали ее через мессенджеры. С мая 2023-го по февраль 2024-го они вели скрытую фото- и видеосъемку объектов и военнослужащих.