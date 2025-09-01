День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 10:27

Задержание россиянина за сотрудничество с Украиной попало на видео

ФСБ показала задержание жителя Тамбовской области, работавшего на Киев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФСБ показала видео задержания жителя Тамбовской области, работавшего на спецслужбы Украины. На опубликованных РИА Новости кадрах двое сотрудников ведомства надевают наручники на одетого во все черное мужчину с рюкзаком. Он не оказывает сопротивления.

По предварительной информации, по заданию куратора россиянин извлек из заранее подготовленного тайника части технического оборудования, которое предназначено для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов. По данному факту возбуждено дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях содействия в деятельности, направленной против безопасности России. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее двое россиян получили 15 и 17 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Они собирали информацию о военных объектах России и передавали ее через мессенджеры. С мая 2023-го по февраль 2024-го они вели скрытую фото- и видеосъемку объектов и военнослужащих.

ФСБ
задержания
Украина
Тамбовская область
