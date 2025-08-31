День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 07:30

Цветет до заморозков и не болеет! Многолетник с красивыми звездочками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветет до заморозков и не болеет! Многолетник с красивыми звездочками! В поисках идеального многолетника, который будет украшать сад все лето без лишних хлопот, обратите внимание на кореопсис. Это неприхотливое растение с яркими золотисто-желтыми цветами действительно способно цвести с июня и до первых осенних заморозков. Его главные козыри — исключительная жизнестойкость, устойчивость к болезням и вредителям, а также способность зимовать без укрытия даже в условиях средней полосы России.

В отличие от астр и хризантем, которые зацветают лишь во второй половине лета, кореопсис захватывает весь сезон. Его аккуратные звездочки не осыпаются и не теряют декоративности, а просто постепенно отцветают, что делает растение идеальным для парадных клумб. Компактный куст высотой 40–60 см отлично выполняет роль заполняющего растения: он эффектно декорирует оголенные стебли отцветших лилий, создает яркий второй план для низкорослых хост и злаков, а также прекрасно смотрится в бордюрах.

Важное преимущество, которое оценят занятые садоводы, — кореопсис практически не требует ухода. Он засухоустойчив, предпочитает хорошо дренированные почвы и солнечные места, но мирится и с полутенью. Для стимуляции непрерывного цветения достаточно удалять увядшие соцветия, хотя многие современные сорта делают это самостоятельно. Размножается растение делением куста весной или осенью, а также семенами, сохраняя всхожесть до 3 лет. Это тот редкий случай, когда декоративность и простота выращивания сочетаются идеально.

Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые можно посадить в сентябре! Сад будет роскошным с весны.

сады
цветы
многолетники
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шанхайский дух»: Лукашенко объяснил важную роль ШОС на мировой арене
В Геленджике потушили один из очагов лесного пожара площадью 12 гектаров
Раскрыто число новых случаев лихорадки чикунгунья в Китае
Открытки на День знаний: поздравления с праздником для взрослых и детей
Рецепт домашнего лечо из болгарского перца и кабачков в банке три литра
Появились кадры, как Путина встретили в Китае
В Омской области в ДТП с Nissan и «Нивой» погибла женщина и пострадали трое
Простой рецепт лечо — аппетитной венгерской закуски к мясу
Лукашенко раскрыл, чему Западу стоит поучиться у Си Цзиньпина
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Рецепт огурцов, соленных холодным способом в банке: на вкус как из бочки
Салат «Щетка»: простой и эффективный рецепт для тех, кто хочет похудеть
Простой рецепт лечо из огурцов на зиму
Как приготовить классическую шарлотку по бабушкиному рецепту: вкус детства
Классический рецепт шарлотки с яблоками на сковороде: духовка не нужна
Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
«Пытаются откатиться»: штурмовик уличил наемников ВСУ в трусости
Клинит руль, стучит двигатель: самые частые жалобы на поломки в новых Lada
Стало известно о личных брифингах Уиткоффа для Трампа
Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.