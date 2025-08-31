Цветет до заморозков и не болеет! Многолетник с красивыми звездочками! В поисках идеального многолетника, который будет украшать сад все лето без лишних хлопот, обратите внимание на кореопсис. Это неприхотливое растение с яркими золотисто-желтыми цветами действительно способно цвести с июня и до первых осенних заморозков. Его главные козыри — исключительная жизнестойкость, устойчивость к болезням и вредителям, а также способность зимовать без укрытия даже в условиях средней полосы России.

В отличие от астр и хризантем, которые зацветают лишь во второй половине лета, кореопсис захватывает весь сезон. Его аккуратные звездочки не осыпаются и не теряют декоративности, а просто постепенно отцветают, что делает растение идеальным для парадных клумб. Компактный куст высотой 40–60 см отлично выполняет роль заполняющего растения: он эффектно декорирует оголенные стебли отцветших лилий, создает яркий второй план для низкорослых хост и злаков, а также прекрасно смотрится в бордюрах.

Важное преимущество, которое оценят занятые садоводы, — кореопсис практически не требует ухода. Он засухоустойчив, предпочитает хорошо дренированные почвы и солнечные места, но мирится и с полутенью. Для стимуляции непрерывного цветения достаточно удалять увядшие соцветия, хотя многие современные сорта делают это самостоятельно. Размножается растение делением куста весной или осенью, а также семенами, сохраняя всхожесть до 3 лет. Это тот редкий случай, когда декоративность и простота выращивания сочетаются идеально.

Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые можно посадить в сентябре! Сад будет роскошным с весны.