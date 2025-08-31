День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 06:45

Успейте посеять в сентябре! Розовые шары раскроются раньше, чем сойдет снег

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадка глоксинии в сентябре — это мой проверенный секрет роскошного цветения будущей весной и летом. Он позволяет получить крепкие растения с мощными цветоносами и крупными бархатными цветами.

Особенности ухода:

После посадки клубня в рыхлый питательный грунт (смесь торфа, песка и листовой земли) важно обеспечить умеренный полив по краю горшка, избегая попадания воды на центр клубня. Горшок разместите на восточном или западном подоконнике с рассеянным светом. Первые ростки появятся через 2-3 недели. С этого момента начинайте подкормки: каждые 14 дней вносите комплексное удобрение для цветущих растений с повышенным содержанием фосфора и калия.

Глоксиния обожает влажный воздух, но опрыскивать листья нельзя — поставьте рядом поддон с мокрым керамзитом. Оптимальная температура — +20–23 °C. После отцветания постепенно сокращайте полив, давая клубню перейти в состояние покоя. Храните его в темном прохладном месте при +15 °C, изредка увлажняя почву. Весной клубень снова тронется в рост, и цикл повторится. При таком уходе глоксиния будет радовать вас каскадом цветов с апреля по сентябрь!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 31 августа
Стало известно, на чем будем передвигаться Путин по Китаю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 31 августа: инфографика
ВСУ атаковали Россию с помощью 21 БПЛА
Появились детали ночной атаки на украинские порты и заводы
В МВД объяснили, как мошенники вынуждают россиян совершать диверсии
Названы российские регионы с наибольшим числом нарушителей ПДД
Мошенники начали имитировать Mir Pay для обмана россиян
«Нет идиотов»: Степашин о возможном вступлении Австрии в НАТО
Украинские мошенники оказались на грани нервного срыва из-за России
Стало известно, когда россиянам перестанут надоедать спам-звонками
Второго за неделю россиянина арестовали по делу о госизмене
На Западе объяснили, почему Зеленский добивается встречи с Путиным
Юрист ответил, когда можно вернуть деньги за пользование уличным туалетом
А вот и бабье лето? +26, солнце: погода в Москве и Петербурге 1–7 сентября
Силы ПВО сбили беспилотники в двух районах Ростовской области
«Это возмездие»: ликвидацию организатора Майдана назвали посланием сверху
Авиаудары не оставили ни единого шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 31 августа
Баклажаны по-грузински — божественная закуска: готовим, как в Тбилиси!
Штрафы за «заменители» детских кресел вступят в силу
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.