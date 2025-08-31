Успейте посеять в сентябре! Розовые шары раскроются раньше, чем сойдет снег

Посадка глоксинии в сентябре — это мой проверенный секрет роскошного цветения будущей весной и летом. Он позволяет получить крепкие растения с мощными цветоносами и крупными бархатными цветами.

Особенности ухода:

После посадки клубня в рыхлый питательный грунт (смесь торфа, песка и листовой земли) важно обеспечить умеренный полив по краю горшка, избегая попадания воды на центр клубня. Горшок разместите на восточном или западном подоконнике с рассеянным светом. Первые ростки появятся через 2-3 недели. С этого момента начинайте подкормки: каждые 14 дней вносите комплексное удобрение для цветущих растений с повышенным содержанием фосфора и калия.

Глоксиния обожает влажный воздух, но опрыскивать листья нельзя — поставьте рядом поддон с мокрым керамзитом. Оптимальная температура — +20–23 °C. После отцветания постепенно сокращайте полив, давая клубню перейти в состояние покоя. Храните его в темном прохладном месте при +15 °C, изредка увлажняя почву. Весной клубень снова тронется в рост, и цикл повторится. При таком уходе глоксиния будет радовать вас каскадом цветов с апреля по сентябрь!

