31 августа 2025 в 10:00

Забудьте о рассаде на подоконнике! Сеем томаты под зиму правильно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Забудьте о рассаде на подоконнике! Сеем томаты под зиму правильно! Осень — идеальное время для необычного эксперимента, который избавит вас от хлопот с рассадой весной. Уникальная технология подзимнего посева томатов набирает популярность среди огородников!

Вот как это работает:

  • Сроки: дождитесь первых заморозков (конец октября — ноябрь).
  • Посев: в лунки глубиной 15–20 см закладывайте целые помидоры!
  • Укрытие: засыпьте землей, затем — слой листьев 10–15 см.
  • Защита: установите сетчатый ящик от ветра.
  • Снегование: зимой дополнительно набрасывайте снег.

Весной вас ждет сюрприз: из каждой лунки взойдет целый пучок крепких ростков! После прогревания почвы уберите листву, защищайте всходы от заморозков нетканкой, а позже рассадите по грядкам.

Преимущества метода: естественная закалка растений, повышенная устойчивость к болезням, более обильный урожай, экономия времени весной, отсутствие хлопот с рассадой на подоконнике.

Этот способ особенно оценят жители регионов с неустойчивым климатом — растения самостоятельно адаптируются к местным условиям. Попробуйте — и вы забудете о традиционной рассаде!

Ранее мы рассказывали о многолетниках, которые можно посадить в сентябре! Сад будет роскошным с весны.

