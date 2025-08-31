Эти сырники проверены временем! Не разваливаются и готовятся просто

Эти сырники проверены временем! Не разваливаются и готовятся просто! Нежные, воздушные сырники — это идеальный завтрак, который дарит ощущение домашнего уюта и надолго заряжает энергией. Классический рецепт с добавлением крахмала гарантирует идеальную текстуру: хрустящую золотистую корочку снаружи и мягкую, тающую середину. Подавайте их с любимым топпингом, и они станут настоящим праздником вкуса.

Ингредиенты

Творог — 360 г (5 или 9%, не меньше)

Яйца— 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Соль — щепотка

Мука — 2 ст. л.

Крахмал кукурузный — 2 ч. л.

Масло сливочное или топленое для жарки

Приготовление

В глубокой миске перетирают творог с яйцом (можно блендером), добавляют сахар и щепотку соли, а затем тщательно перемешивают до образования однородной и гладкой массы. Добавляют просеянную муку с кукурузным крахмалом и аккуратно замешивают тесто. Готовое тесто накрывают пищевой пленкой и оставляют при комнатной температуре на тридцать минут — это позволит крахмалу набухнуть, так сырники будут лучше держать форму. Формируют небольшие круглые сырники и обваливают в муке. На сковороде разогревают масло и обжаривают сырники на среднем огне с обеих сторон до появления румяной и аппетитной золотистой корочки. Готовые сырники лучше всего подавать сразу, горячими, украсив по желанию сахарной пудрой, свежими ягодами или полив медом.

