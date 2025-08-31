День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 05:00

Эти сырники проверены временем! Не разваливаются и готовятся просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти сырники проверены временем! Не разваливаются и готовятся просто! Нежные, воздушные сырники — это идеальный завтрак, который дарит ощущение домашнего уюта и надолго заряжает энергией. Классический рецепт с добавлением крахмала гарантирует идеальную текстуру: хрустящую золотистую корочку снаружи и мягкую, тающую середину. Подавайте их с любимым топпингом, и они станут настоящим праздником вкуса.

Ингредиенты

  • Творог — 360 г (5 или 9%, не меньше)
  • Яйца— 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Мука — 2 ст. л.
  • Крахмал кукурузный — 2 ч. л.
  • Масло сливочное или топленое для жарки

Приготовление

  1. В глубокой миске перетирают творог с яйцом (можно блендером), добавляют сахар и щепотку соли, а затем тщательно перемешивают до образования однородной и гладкой массы. Добавляют просеянную муку с кукурузным крахмалом и аккуратно замешивают тесто. Готовое тесто накрывают пищевой пленкой и оставляют при комнатной температуре на тридцать минут — это позволит крахмалу набухнуть, так сырники будут лучше держать форму.
  2. Формируют небольшие круглые сырники и обваливают в муке. На сковороде разогревают масло и обжаривают сырники на среднем огне с обеих сторон до появления румяной и аппетитной золотистой корочки. Готовые сырники лучше всего подавать сразу, горячими, украсив по желанию сахарной пудрой, свежими ягодами или полив медом.

Ранее мы готовили пирог с творожной начинкой, который обожает вся семья! А готовится он очень просто.

сырники
творог
завтраки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября
ВСУ уличили в использовании запрещенных Женевской конвенцией пуль
Составлен список артистов, которые умерли в августе 2025 года
Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС
В Минобрнауки раскрыли размер новой стипендии президента
Альцгеймер, личная жизнь, знаковые роли: как живет Маргарита Терехова
Путин прилетел в Китай на саммит ШОС
Россиян предупредили о нововведениях в двух сферах с сентября
SHOT: серия взрывов прогремела под Ростовом-на-Дону
Как правильно пить витамины и минералы, чтобы не навредить здоровью
Замужество, взлом личного аккаунта, Авербух: куда пропала Валерия Ланская
Меры по защите граждан от коллекторов вступят в силу с сентября
Атака «Гераней» на порты Одессы ночью 31 августа: что известно, какие цели
В РАН озвучили, когда на Землю обрушатся мощные магнитные бури
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 31 августа, летнее тепло
В США пенсионер умер по дороге на свидание с чат-ботом
«Продолжим диалог:»: Путин направил телеграмму Лукашенко
Пентагон может превратиться в «министерство войны»
Озвучено состояние здоровья пострадавшего в Херсонской области депутата
Песни на русском, слухи о разводе, слова об СВО: как живет Настя Каменских
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.